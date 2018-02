Bundesbank verteidigt EZB - "Keine Bevorzugung bei Anleihekäufen"

Peking (APA/AFP) - Der chinesische Luftfahrtkonzern Comac will in drei Jahren mit der Auslieferung des Mittelstreckenfliegers C919 beginnen. Das Unternehmen arbeite hart daran, 2021 die erste Maschine vom Typ C919 an die Fluggesellschaft China Eastern auszuliefern, sagte Comac-Vertreter Lu Zheng am Dienstag.