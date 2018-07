Bundesagentur: Rekordhoch bei freien Stellen in Deutschland

Nürnberg (APA/dpa) - Menschen in Deutschland haben weiterhin so gute Jobchancen wie selten zuvor. Die Zahl offener Stellen nahm im Juli wieder kräftiger zu, wie die Bundesagentur für Arbeit am Montag mitteilte. Ihr Stellenindex BA-X - ein Indikator für die Beschäftigtennachfrage - liegt mit 256 Punkten zwei Punkte über dem Rekordwert des vergangenen Monats und 17 Punkte höher als vor einem Jahr.

Die absolute Zahl der freien Stellen will die Bundesagentur erst mit den Juli-Arbeitslosenzahlen an diesem Dienstag veröffentlichen.

Mehr zu besetzende Stellen im Vergleich zum Vorjahr gebe es in fast allen Bereichen, hieß es von der Bundesagentur. Besonders stark gestiegen sei die Nachfrage unter anderem bei Unternehmen der Informations- und Kommunikationstechnik. Doch auch im Handel, dem verarbeitenden Gewerben und der öffentlichen Verwaltung habe die Zahl offener Stellen erheblich zugenommen. Etwas weniger Arbeitskräfte als im Vorjahr würden hingegen nur im Bildungs- und Erziehungswesen gesucht.

Neben einer guten wirtschaftlichen Lage lässt laut BA auch ein anderer Grund die Zahl der offenen Stellen steigen: Menschen in vielen Betrieben wechseln ihre Jobs immer häufiger - Stellen würden dadurch öfters frei.