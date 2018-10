Büromarkt 2018: 260.000 m2 neue Bürofläche in Wien

Brüssel/Cupertino (Kalifornien) (APA/Reuters) - Apple-Chef Tim Cook greift Rivalen wie Facebook und Google wegen der weitreichenden Verwendung von Nutzerdaten an. Dass Gewinne über die Privatsphäre gestellt werden, sei nichts Neues, sagte Cook am Mittwoch auf einer Datenschutzkonferenz in Brüssel. Doch habe sich daraus mittlerweile eine ganze Industrie entwickelt.