Bücher bei Börsenkandidat Aston Martin voll

Eisenstadt (APA) - Die mittelburgenländische Sonnentherme Lutzmannsburg soll in den kommenden Jahren um rund 28 Mio. Euro ausgebaut und modernisiert werden. Die Pläne sehen eine verstärkte Digitalisierung sowie zusätzliche Hotelzimmer vor. Der Start für die erste Phase sei für Anfang 2019 geplant, teilte Thermen-Geschäftsführer Werner Cerutti am Montag mit. In weiterer Folge sollen 28 neue Arbeitsplätze entstehen.