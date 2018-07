Britische Wirtschaft spürt im Mai Rückenwind

London (APA/Reuters) - Die britische Konjunktur hat im Mai Fahrt aufgenommen. Die Wirtschaftsleistung legte zum Vormonat um 0,3 Prozent zu, wie aus am Dienstag vorgelegten Zahlen des Statistikamtes hervorgeht. Sie bilden den Auftakt einer neu aufgelegten monatlichen Datenreihe, die auch die Notenbank stärker in den Blick nehmen dürfte.

Sie hat eine Zinserhöhung für August ins Auge gefasst, nachdem sie zuletzt wegen eines Konjunktureinbruchs zu Jahresbeginn gezögert hatte. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von Jänner bis März nur noch um 0,2 Prozent zu. Daten für das zweite Quartal liegen noch nicht vor.

Die britische Industrie hat im Mai allerdings weniger stark zugelegt als erwartet. Ihre Produktion stieg um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Experten hatten ein Plus von 0,9 Prozent erwartet. Die Wirtschaft auf der Insel hat im Vergleich zur Zeit vor dem Brexit-Votum vom Sommer 2016 tendenziell an Fahrt verloren. Zugleich ist die Währung nach dem EU-Ausstiegsvotum auf Talfahrt gegangen, wodurch sich Importgüter verteuern. Dies zehrt an der Kaufkraft der Briten.

Zudem investieren viele Firmen weniger, auch wegen der Unsicherheit über die Handelsbeziehungen nach dem geplanten EU-Ausstieg Ende März 2019. Großbritannien fordert nach dem Rücktritt von zwei wichtigen Ministern die EU zu mehr Entgegenkommen in den Brexit-Verhandlungen auf. Falls Brüssel sich nicht konstruktiver verhalte, drohe ein EU-Ausstieg des Königreichs ohne Abkommen, sagte Premierministerin Theresa May am Montag in London.