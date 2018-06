Britische Regierung macht Weg frei für Bieterwettbewerb um Sky

Paris (APA/AFP) - Die umstrittene Bahnreform in Frankreich hat eine weitere wichtige Hürde genommen: Nach der Nationalversammlung stimmte am Dienstag auch der Senat in Paris den Plänen von Präsident Emmanuel Macron zu. Die Regierung rechnet mit einer endgültigen Verabschiedung des Gesetzes in den kommenden Wochen. Die Gewerkschaften kündigten eine Fortsetzung der Streiks gegen die Reform an.