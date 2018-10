Brexit - Ernüchterung bei EU-27 nach Treffen Barnier-Raab

Brüssel (APA) - Ernüchterung herrscht unter den 27 EU-Staaten über den Stillstand bei den Brexit-Verhandlungen. Große Hoffnungen waren zunächst in ein Treffen Sonntagabend zwischen dem britischen Brexitminister Dominique Raab und EU-Chefverhandler Michel Barnier gesetzt worden. Doch gab es keine Fortschritte. Die EU-Botschafter wurden danach in Brüssel über die Situation informiert.

Ein für heute Montag angesetztes Treffen auf EU-Expertenebene zu den Brexit-Verhandlungen wurde abgesagt, hieß es in EU-Ratskreisen am Montag. Bis Mittwoch herrscht demnach Stillstand und Mittwochabend beginnt schon der EU-Brexit-Gipfel, bei dem eigentlich geplant war, einen Deal zumindest vorliegen zu haben, wenn nicht zu beschließen.

Österreichs EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP) wollte im Verlauf des Montags das weitere Vorgehen mit Barnier klären. Blümel leitet als EU-Ratsvorsitzender am morgigen Dienstag einen Brexit-Rat der EU-27 in Luxemburg. Dieser soll den EU-Brexit-Gipfel für Mittwochabend vorbereiten.

Das Hauptproblem bei den Brexit-Verhandlungen war bisher die Verhinderung einer harten Grenze zwischen Irland und dem zum Vereinigten Königreich gehörenden Nordirland. Die EU fordert eine Auffanglösung ("Backstop"), nach der Nordirland teilweise weiterhin dem EU-Binnenmarkt und der EU-Zollunion unterworfen wäre.

Großbritannien hatte sich zuletzt laut Medienberichten bereit erklärt, in einer temporären Zollunion mit der EU zu verbleiben. Die britische Premierministerin Theresa May steht innenpolitisch unter Druck, weil bei solch einer Regelung Großbritannien bis auf weiteres kein Freihandelsabkommen mit anderen Weltregionen, etwa den USA, abschließen könnte. Außerdem steht die mitregierende probritische nordirische Partei DUP einer Regelung kritisch gegenüber, die eine regulatorische Grenze zwischen Großbritannien und Nordirland schaffen würde.

In Ratskreisen hieß es, für May müsse eine Einigung möglicherweise so lange offen bleiben, bis auch Einigkeit über die politische Erklärung für die künftigen Beziehungen EU-UK besteht. Der Austrittsvertrag, einschließlich der Grenzregelung für Irland, und die politische Erklärung müssen bis spätestens November stehen.