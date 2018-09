Brexit - Britische Finanzbranche verlagerte bisher nur 630 Jobs

London (APA/Reuters) - Sechs Monate vor dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens ist die erwartete massenhafte Verlagerung von Jobs in der Finanzbranche bisher ausgeblieben. Lediglich 630 Arbeitsplätze seien in andere Länder verschoben worden, geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Reuters-Umfrage hervor.

Dabei wurden 134 der größten oder am meisten international ausgerichteten Banken, Versicherer, Vermögensverwalter, privaten Beteiligungsgesellschaften und Börsen befragt. Selbst bei einem sogenannten "harten" Brexit ohne umfassende Austrittsvereinbarung mit der EU erwarten sie lediglich eine Verlagerung von 5.800 Stellen. In der Umfrage vom September 2017 war noch von 10.000 Jobs die Rede.

Viele Unternehmen zögern die Entscheidung hinaus. Die Großbank HSBC etwa hat öffentlich erklärt, bis zu 1.000 Jobs nach Paris zu verlagern. Tatsächlich musste bisher aber noch kein Mitarbeiter die britische Insel verlassen. Die Royal Bank of Scotland, die den Umzug von 150 Mitarbeitern nach Amsterdam angekündigt hatte, hat diesen Schritt noch nicht vollzogen. JP Morgan, das von 4.000 Stellenverlagerungen gesprochen hat, hat einem Mitarbeiterschreiben zufolge bisher nur "einige Dutzend" Beschäftigte in andere Länder versetzt.

Die britische Lizenz, mit der viele internationale Banken aus Großbritannien heraus bisher in der ganzen EU operieren, droht mit dem Brexit ihre Gültigkeit als "EU-Pass" zu verlieren. Großbritannien tritt im März 2019 aus der Europäischen Union aus. Premierministerin Theresa May ist mit ihrem Austrittsplan, den sie nach harten parteiinternen Kämpfen im Juli mit ihrem Kabinett vereinbart hatte, bei den Staats- und Regierungschefs der EU aber auf geschlossene Ablehnung gestoßen. Sie will nach dem Brexit eine Freihandelszone mit der EU für Waren und Agrarprodukte, nicht aber für Dienstleistungen und den freien Personenverkehr. Die EU lehnt dies als Rosinenpickerei ab.