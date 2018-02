Borealis verdiente 2017 gut, verfehlte Rekordgewinn von 2016 knapp

Karlsruhe (APA/Reuters) - Der deutsche Energieversorger EnBW investiert erstmals in den Aufbau von Windkraftanlagen außerhalb Europas. Die Energie Baden-Württemberg (EnBW) erwerbe Anteile von jeweils 37,5 Prozent an drei Offshore-Windparkprojekten in Taiwan, teilte das Unternehmen am Montag mit.