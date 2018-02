Börsenkandidat Knorr-Bremse 2017 mit Rekordumsatz

Brüssel (APA) - Wegen der günstigen Wachstumsaussichten für die europäische Wirtschaft erwartet die EU-Kommission auch einen Rückgang der Arbeitslosigkeit in Europa. Die Zahl der Arbeitssuchenden sei derzeit noch hoch. Der Rückgang werde langsam erfolgen, nötig sei ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum, sagte EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici am Mittwoch in Brüssel.