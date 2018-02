New York (APA) - Die Talfahrt an der Wall Street ist vorerst beendet. Die US-Börsen gaben am Dienstag zur Eröffnung nur kurzfristig weiter nach und drehten bereits nach einer Viertelstunde ins Plus. Der Dow Jones stieg gegen 15.55 Uhr um 1,11 Prozent auf 24.614,79 Punkte. In den ersten Handelsminuten war er zunächst noch um weitere 2,33 Prozent gefallen.

Auch die anderen wichtigen Aktienindizes in New York notierten wieder im grünen Bereich: Der breiter gefasste S&P-500 drehte ebenfalls ins Plus und notierte zuletzt um 0,89 Prozent höher bei 2.672,42 Einheiten. Der Technologieindex Nasdaq Composite stieg noch etwas stärker um 0,94 Prozent auf 7.032,81 Zähler.

Am Vortag hatte der Dow Jones 4,60 Prozent verloren, nachdem es zuvor am Freitag bereits um 2,54 Prozent abwärts gegangen war. Marktbeobachter hatten vor allem steigende Anleihenrenditen und schneller als erwartet zulegende Leitzinsen als Belastungsfaktor für die Aktienmärkte genannt.