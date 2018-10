BÖRSENFLASH - FACC-Aktie bricht ein - Ebit unter Erwartungen

Köln (APA/AFP) - Für Studenten in Deutschland wird es immer schwieriger, eine Wohnung zu finden - und diese dann auch bezahlen zu können. Besonders angespannt ist die Lage in Großstädten, wie aus einer am Montag veröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln hervorgeht. Politiker von FDP, Grünen und Linken riefen dazu auf, rasch mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.