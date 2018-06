Börse Tokio schließt zum Wochenstart mit Kursgewinnen

Tokio (APA) - Der Tokioter Aktienmarkt hat den Handel am Montag mit Kursgewinnen beendet. Der Nikkei-225 Index schloss mit plus 109,54 Punkten oder 0,48 Prozent bei 22.804,04 Zählern. Der Topix Index gewann um 5,40 Punkte oder 0,30 Prozent auf 1.786,84 Einheiten. 1.166 Kursgewinnern standen 791 -verlierer gegenüber. Unverändert notierten 99 Titel.

Die Anleger warten mit Spannung auf das morgige Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un in Singapur. Dass Trump zuvor seine Unterstützung für die bereits veröffentlichte gemeinsame G-7-Erklärung in Anschluss an den Gipfel am Wochenende zurückgezogen hatte, sorgte an der Börse in Tokio nicht für schlechte Stimmung.

Die G-7-Stellungnahme beinhaltete unter anderem ein Bekenntnis zum Abbau von Zöllen. Trump drohte zudem nach seiner Abreise aus Kanada per Twitter erneut mit Sanktionen gegen Importautos - was besonders Kanada, Deutschland und Japan hart treffen würde.

Unternehmensseitig blieb es zum Wochenstart ruhig. Unterstützt wurde die Tokioter Börse von Werten aus dem Einzelhandel. So zogen Seven & I mit plus 2,95 Prozent an die Spitze im Nikkei-225 Index. Dahinter rangierten Familymart mit plus 2,78 Prozent, J Front Retailing mit plus 2,72 Prozent und Fast Retailing mit plus 2,49 Prozent.