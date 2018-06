Börse Tokio schließt ohne klare Richtung

Tokio (APA) - Der Tokioter Aktienmarkt hat am Freitag keine einheitliche Tendenz gezeigt. Mit dem 1. Juni sind die von den USA verhängten Strafzölle auf Einfuhren von Stahl und Aluminium aus Kanada, Mexico und der EU gültig. Am japanischen Aktienmarkt hielten sich aber die unmittelbaren Auswirkungen in Grenzen.

Der Nikkei-225 Index schloss mit minus 30,47 Punkten oder 0,14 Prozent bei 22.171,35 Zählern. Der weiter gefasste Topix Index stieg hingegen um 1,72 Punkte oder 0,10 Prozent auf 1.749,17 Einheiten. Im Leitindex standen 116 Kursgewinnern 103 -verlierer gegenüber. Unverändert notierten sechs Titel.

Am Freitag hielten sich im Leitindex Nikkei bei den Sektoren die Bergbauwerte deutlich im Plus. Unter den Tagesgewinnern lag der Ferronickelspezialist Pacific Metals mit plus 4,26 Prozent. Auch bei den Autowerten gab es klare Zuwächse: Toyota stiegen um 2,90 Prozent, Isuzu um 2,19 Prozent und Mazda legten 1,17 Prozent zu.

Am unteren Ende der Kurstafel bauten Takeda Pharmaceutical mit minus 3,41 Prozent den stärksten Verlust. Aktien des Pharmaunternehmens Daiichi Sankyo fanden sich unterdessen mit einem klaren Plus von 4,84 Prozent an der Spitze der Kurstafel.

Der aktivistische Hedgefond ValueAct hat laut der Finanzzeitschrift Wall Street Journal (WSJ) einen fünfprozentigen Anteil an dem Präzisionstechnikhersteller Olympus erworben. Aktien des japanischen Großkonzerns legten darauf um mehr als 4 Prozent zu.