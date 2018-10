Börse Tokio schließt mit leichten Gewinnen

Tokio (APA) - Der Tokioter Aktienmarkt ist am Dienstag mit leichten Gewinnen aus dem Handel gegangen, nachdem er kurzzeitig in die Verlustzone eingetaucht war. Der Nikkei-225 Index schloss letzten Endes mit plus 0,10 Prozent bei 24.270,62 Zählern, womit er auf dem höchsten Stand seit 27 Jahren verharrte.

Der Topix Index gewann unterdessen etwas festere 0,33 Prozent auf 1.824,03 Einheiten. Im breiteren Index standen sich 1.051 Kursgewinner und 939 Kursverlierer gegenüber. Unverändert notierten darin 91 Titel.

Konjunkturdatenseitig blieb es nach der gestrigen Veröffentlichung des Tankan-Bericht der Bank of Japan ruhig. Impulssetzende Zahlen wurden nicht publiziert. Der japanische Yen blieb gegenüber dem US-Dollar unverändert auf einem tiefen Niveau. Bereits gestern hatten exportorientierte Wert von einer schwächeren Landeswährung profitiert.

Unternehmensseitig rückten am heutigen Handelstag die Aktien von Mazda in den Fokus, die um 0,44 Prozent fester aus der Börsensitzung gingen. Der Automobilhersteller hatte zuvor angekündigt, langfristig auf Hybrid-Fahrzeuge sowie rein elektrisch betriebene Autos zu setzen. Bis 2030 sollen 95 Prozent der produzierten Fahrzeuge von einem Hybridmotor angetrieben und fünf Prozent auf Batteriebetrieb umgestellt werden. Geplant sei, zwei Elektrofahrzeuge zu entwickeln, kündigte Mazda an.

Aufgrund des steigenden Ölpreises dürften Energiewerte Aufschläge verzeichnet haben. So kletterten Showa Shell um mehr als vier Prozent nach oben. Inpex gewannen 1,64 Prozent. Japanese Petroleum Exploration stiegen um 1,03 Prozent.