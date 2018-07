Börse Tokio schließt klar im grünen Bereich

Tokio (APA) - Der Tokioter Aktienmarkt ist am Montag klar im grünen Bereich aus dem Handel gegangen. Der Nikkei-225 Index schloss mit plus 264,04 Punkten oder 1,21 Prozent bei 22.052,18 Zählern. Der Topix Index gewann um 20,25 Punkte oder 1,20 Prozent auf 1.711,79 Einheiten. 1.633 Kursgewinnern standen 387 -verlierer gegenüber. Unverändert notierten 60 Titel.

Auch an den anderen asiatischen Börsen ging es klar bergauf, insbesondere in China. Für gute Stimmung sorgten freundliche Vorgaben aus den USA. An der Wall Street hatten am Freitag erfreuliche Daten zum US-Arbeitsmarkt für neuen Schwung gesorgt. Die Sorgen um den Handelsstreit zwischen den USA und der Volksrepublik rückten indessen etwas in den Hintergrund.

Im Nikkei-225 sprangen die Papiere das Pharmakonzerns Eisai um mehr als 16 Prozent nach oben. Gemeinsam mit seinem US-Partner Biogen hatte das Unternehmen bereits vor dem Wochenende einen Erfolg bei einer Phase-II-Studie mit Alzheimer-Patienten gemeldet. In Folge haben nun mehrere Analystenhäuser die Aktie zum Kauf empfohlen.

Ansonsten blieben neue Unternehmensmeldungen dünn gesät. Auf der Verliererseite fielen Nissan 4,56 Prozent und bildeten damit das Schlusslicht im japanischen Leitindex. Ebenfalls unter den größten Kursverlierern waren Mitsubishi Motors mit minus 1,85 Prozent zu finden, während das Nikkei-Schwergewicht Toyota 0,67 Prozent zulegen konnte.

Unter den weiteren Exportwerten zogen die Papiere des Elektronikriesen Sony um klare 4,44 Prozent an und die Aktien des Kameraherstellers Nikon stiegen zum Wochenstart um 2,33 Prozent.