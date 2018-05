Börse Tokio schließt etwas tiefer

Tokio (APA) - Der Tokioter Aktienmarkt ist am Dienstag mit negativer Tendenz aus dem Handel gegangen. Der Nikkei-225 Index schloss mit minus 42,03 Punkten oder 0,18 Prozent bei 22.960,34 Zählern. Der Topix Index verlor um 4,18 Punkte oder 0,23 Prozent auf 1.809,57 Einheiten. 722 Kursgewinnern standen 1.244 -verlierer gegenüber. Unverändert notierten 90 Titel.

Der Chef der japanischen Notenbank Haruhiko Kuroda sprach heute vor dem Parlament. Die Wirtschaft des Landes ist zwar auf Erholungskurs, die Inflation kommt jedoch nicht richtig in Schwung. Kuroda sagte, die Zentralbank werde ihr Ziel geduldig weiterverfolgen, eine Inflationsmarke von 2 Prozent zu erreichen. Der Anstieg der Verbraucherpreise hatte sich im April bereits den zweiten Monat in Folge verlangsamt. Die Inflationsrate unter Ausschluss der schwankungsanfälligen Nahrungsmittelpreise lag bei lediglich 0,7 Prozent.

Sony übernimmt den Musikverlag Emi Music Publishing für rund 1,9 Milliarden Dollar fast vollständig. Damit will der japanische Elektronik- und Unterhaltungskonzern sein Geschäft mit Inhalten ausbauen. Sony besitzt bereits über eine Tochter rund 30 Prozent an dem Verlag. Jetzt will Sony die bisher von einem Fonds der Vereinigten Arabische Emirate gehaltenen 60 Prozent für 1,9 Milliarden Dollar übernehmen, wie das Unternehmen am Dienstag in Tokio mitteilte. Die Aktien von Sony gingen heute um 1,97 Prozent verbilligt aus dem Handel.