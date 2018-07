Börse Tokio schließt erneut mit Gewinnen

Tokio (APA) - Der Tokioter Aktienmarkt hat am Dienstag erneut Kursgewinne verbuchen können. Der Nikkei-225 Index schloss mit plus 144,71 Punkten oder 0,66 Prozent bei 22.196,89 Zählern. Der Topix Index gewann um 4,34 Punkte oder 0,25 Prozent auf 1.716,13 Einheiten. 923 Kursgewinnern standen dabei 1.084 -verlierer gegenüber. Unverändert notierten 73 Titel.

Marktbeobachter verwiesen vor allem auf die guten Vorgaben der Wall Street. Angeführt von Finanz- und Bankenwerten haben die US-Börsen am Montag an ihre Gewinne vor dem Wochenende angeknüpft. Die jüngsten Konjunkturdaten hatten gezeigt, dass die US-Wirtschaft weiter deutlich wächst, ohne dass die Inflation in gleichem Maße Schritt hält. Dies habe die Anleger wieder zu mehr Risikobereitschaft ermutigt, hieß es. Zudem habe sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China nicht weiter zugespitzt.

In der japanischen Energiebranche bahnt sich eine Großfusion an. Die beiden Öl-Raffinerien Idemitsu Kosan und Showa Shell planen nach jahrelangen Verhandlungen für April 2019 einen Zusammenschluss, wie die Unternehmen mitteilten. Die Fusion soll über einen Aktientausch erfolgen. Danach soll Showa Shell von der Börse genommen werden.

Die Verschmelzung war ursprünglich für Juli 2015 geplant. Idemitsu ist die zweitgrößte Raffinerie Japans gemessen am Umsatz. Die Kartellbehörden müssen dem Vorhaben noch zustimmen. Die Aktien von Idemitsu sprangen um 12,6 Prozent in die Höhe und die von Showa Shell kletterten um knapp zehn Prozent nach oben.

Die Investmentfirma Altaba veräußert rund ein Drittel ihrer Beteiligung am Internetdienstleister Yahoo Japan an den japanischen Technologiekonzern SoftBank. Für das Aktienpaket zahle SoftBank rund zwei Mrd. US-Dollar, teilte das Unternehmen mit. Mit der Transaktion falle der Anteil Altabas (ehemals Yahoo) an Yahoo Japan von 34,73 Prozent auf 23,94 Prozent. Die Anteilsscheine von Yahoo Japan legten um mehr als elf Prozent zu. Softbank-Aktien zeigten sich um gut zwei Prozent fester.