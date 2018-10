Börse Tokio schließt befestigt

Tokio (APA) - Der Tokioter Aktienmarkt hat am Dienstag in einem uneinheitlichen Börsenumfeld in Asien klare Gewinne verzeichnet. Der Nikkei-225 Index schloss mit plus 277,94 Punkten oder 1,25 Prozent bei 22.549,24 Zählern.

Der weiter gefasste Topix Index gewann um 12,47 Punkte oder 0,74 Prozent auf 1.687,91 Einheiten. Im Leitindex Nikkei standen 193 Kursgewinnern 31 -verlierer gegenüber. Unverändert notierte ein Titel.

Am gestrigen Montag hatte Japans Premierminister Abe angekündigt im kommenden Jahr die Konsumsteuer auf bestimmte Produkte zu erhöhen. Die Erhöhung von 8 auf 10 Prozent soll dabei helfen, die ausufernden Kosten des japanischen Pensionssystems abzumildern. Die Anhebung ist im Oktober 2019 geplant. Das Land kämpft seit Jahren mit der hohen Schuldenlast - sie entspricht mehr als dem zweifachen der jährlichen Wirtschaftsleistung der japanischen Volkswirtschaft.

Bei den Sektoren im Leitindex Nikkei stiegen die Rohstoff-, Bergbau und Metallwerte deutlich. An die Spitze stiegen Aktien von Toho Zinc mit mehr als plus 6 Prozent. Kobel Steel, Sumitomo Metal Mining und Mitsui Mining verteuerten sich jeweils um mehr als zwei Prozent.

Der Telekomkonzern Nippon Telegraph and Telephone (NTT) plant die Immobilieneinheit NTT Urban Development mit einem Tenderverfahren vom Hauptkonzern losschlagen. Die NTT-Aktie zeigte sich darauf mit viereinhalb Prozent im Plus.

Gewinne gab es auch beim Indexriesen Fast Retailing dessen Papiere sich um fast 4 Prozent verteuerten. Auch die Ölwerte JXTG und Inpex stiegen jeweils um mehr als 3 Prozent lagen damit im Spitzenfeld im Nikkei.