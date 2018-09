BMW soll 10 Mio. Euro wegen unzulässiger Software zahlen - Bericht

Wien (APA) - Das Landwirtschaftsministerium will gemeinsam mit Saatgut Austria und der Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) neue Pflanzensorten züchten, die "Erträge auch bei extremen Wetterbedingungen sicherstellen", sagte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger in einer Pressekonferenz am Montag. Bund und Länder wollen gemeinsam jährlich rund 1 Mio. Euro in das Projekt investieren.