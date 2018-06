BMW ruft Dieselautos mit falscher Software in die Werkstatt

München (APA/dpa) - BMW ruft in Deutschland 11.700 Dieselautos mit unzureichender Abgasreinigung jetzt in die Werkstatt. Das deutsche Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) habe das Software-Update genehmigt, die Autofahrer seien bereits angeschrieben worden, sagte ein Unternehmenssprecher am Freitag in München.

Die betroffenen BMW 5er und 7er stoßen sowohl auf der Straße als auch auf dem Prüfstand zu viel Stickoxid aus, weil ihre Motoren mit einer Software für SUV-Modelle gesteuert werden. BMW-Chef Harald Krüger hatte auf der Hauptversammlung von einer handwerklichen Panne gesprochen. Das Kraftfahrtbundesamt hatte den Rückruf der Autos wegen einer unzulässigen Abschalteinrichtung angeordnet. Die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt.