Bisher 110 Mio. Euro Witterungsschäden in der Landwirtschaft

Neu-Delhi/Wolfsburg (APA/dpa/Reuters) - Der Volkswagen-Konzern will eine Milliarde Euro in Indien investieren. Das teilte der Chef der VW-Tochtergesellschaft Skoda, Bernhard Maier, am Montag in der indischen Hauptstadt Neu Delhi mit. Die Leitung des "India 2.0" genannten Expansionsprojekts werde Skoda übernehmen. Ziel sei es, dass die Marken VW und Skoda bis zum Jahr 2025 einen gemeinsamen Marktanteil von bis zu 5 Prozent in Indien erreichen.