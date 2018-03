Billigflieger Wizz Air nimmt Börse wieder ins Visier

Osteuropas größter Billigflieger Wizz Air holt seine Börsenpläne wieder aus der Schublade. Die Airline wolle mit einer Erstnotiz (IPO) am Londoner Aktienmarkt 150 Mio. Euro einnehmen, teilte das Unternehmen mit Sitz in Budapest am Mittwoch mit. "Wir rechnen damit, 20 Prozent des Geschäfts an den Aktienmarkt zu bringen", sagte Firmenchef Jozsef Varadi zu Reuters.

Im vorigen Sommer, als die Fluglinie den anvisierten Sprung auf das Börsenparkett kurzfristig abgeblasen hatte, waren noch IPO-Erlöse von 200 Mio. Euro angepeilt worden. "Wir benötigen nicht mehr so viel Geld wie damals", so Varadi. Wizz Air habe eine erfolgreiche Zeit hinter sich und viel Geld im operativen Geschäft verdient. Der zweite Anlauf solle nun bis Ende März über die Bühne gehen. Ausgegeben werden sollen neue Titel sowie Aktien aus dem Besitz von bestehenden Gesellschafter.

Mit Wizz Air flogen in der Zeit von April bis Ende Dezember 12,7 Millionen Passagiere - ein Plus von einem Fünftel. Damit rangiert die Fluggesellschaft unter den europäischen Billigfliegern auf dem fünften Platz, nach Marktführer Ryanair sowie Easyjet, Air Berlin und Norwegian Air Shuttle.

Wizz Air betreibt eine Flotte von 54 Airbus-Jets und erzielte in den ersten neun Monaten des Finanzjahres 2014/15 (bis Ende März) bei einem Umsatz von 990 Mio. Euro einen Betriebsgewinn von 305 Mio. Euor - eine Steigerung von 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.