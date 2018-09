Bertelsmann baut Weiterbildungs-Geschäft in USA mit Zukauf aus

Gütersloh (APA/Reuters) - Bertelsmann steigt in den USA stärker in das Geschäft mit Online-Weiterbildungskursen ein. Der Medienkonzern übernimmt für einen mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrag OnCourse Learning, die Online-Fortbildungen für das Gesundheitswesen, für die Finanz- und die Immobilienbranche anbietet, wie Bertelsmann am Montag in Gütersloh mitteilte.

Das 2007 gegründete Unternehmen aus dem US-Bundesstaat Wisconsin gehört bisher dem Finanzinvestor CIP Capital. Die Bildungsangebote für das Gesundheitswesen - vor allem für Krankenpflegerinnen und -pfleger, der größte Bereich von OnCourse Learning, sollen in die vor vier Jahren übernommene Bertelsmann-Tochter Relias eingegliedert werden, die in der gleichen Branche aktiv ist. Mit OnCourse kämen 500 Kliniken als Kunden hinzu, sagte Relias-Chef Jim Triandiflou.

Die Zustimmung der US-Kartellbehörden zu der Übernahme steht noch aus, sie wird noch im Herbst erwartet. Bertelsmann-Chef Thomas Rabe bezeichnete den Zukauf als strategisch wichtig: "Wir erweitern unser Bildungsgeschäft um ein Unternehmen mit erheblichem Wachstumspotenzial und stärken unsere Präsenz in den USA, wo wir schon heute mehr als 20 Prozent unseres Umsatzes erwirtschaften", erklärte er. "Künftig soll dieser Anteil auf rund 30 Prozent steigen." Im Bildungs-Geschäft, das seit 2016 als Bertelsmann Education Group firmiert, konzentriert sich der Konzern auf die USA. Bertelsmann gehören dort unter anderem auch die Buchverlage Random House und Penguin.