Bei Gerry Weber endet Ära: Kein Familienmitglied mehr im Vorstand

Brüssel (APA) - In zwei Jahren sollen Bürger und Unternehmen in der Europäischen Union alle Informationen und bürokratischen Schritte, die sie für ihre Teilnahme am Binnenmarkt brauchen, auf dem Onlineportal "Your Europe" finden. Eine entsprechenden Verordnung wurde am Mittwoch durch Parlament und Rat verabschiedet, gab die Kommission am Mittwoch bekannt.