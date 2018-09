Bayer hebt Jahresausblick nach Monsanto-Übernahme an

Dublin/Düsseldorf (APA/Reuters) - Im Streit um höhere Löhne für die rund 1.000 deutschen Flugbegleiter von Ryanair kehren die irische Billigfluglinie und die Gewerkschaft Verdi zurück an den Verhandlungstisch. Ryanair habe kurzfristig zu Gesprächen am Mittwoch in Berlin eingeladen, teilte Verdi mit. Es werde in der zweiten Verhandlungsrunde vor allem um das Thema Leiharbeit gehen.