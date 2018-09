Singapur/Menlo Park (APA/Reuters) - Facebook will mehr als eine Milliarde US-Dollar für sein erstes Rechenzentrum in Asien ausgeben. Die Eröffnung sei für 2022 geplant, teilte das weltgrößte Internetnetzwerk am Donnerstag mit. Die 170.000 Quadratmeter umfassende Anlage werde in Singapur errichtet - in der Nähe des Rechenzentrums von Google, das von dem weltgrößten Suchmaschinenanbieter gerade ausgebaut wird.