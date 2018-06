Bauproduktion in der EU im April um 1,2 Prozent gestiegen

Brüssel/Luxemburg (APA) - Die Produktion im Baugewerbe hat sich in der EU nach einem Einbruch von 0,8 Prozent im März wieder erholt. Von März auf April gab es in der EU einen Anstieg um 1,2 Prozent. Die Eurozone verbuchte sogar eine Erhöhung um 1,8 Prozent. Aus Österreich lagen keine April-Daten vor. Im März hatte Österreich mit -4,0 Prozent den drittstärksten Rückgang hinnehmen müssen.

Im April gab es den höchsten Zuwachs der Bauproduktion laut Daten von Eurostat vom Dienstag in Slowenien (+9,9 Prozent), Ungarn (+6,5 Prozent) und Deutschland (+3,3 Prozent). Die stärksten Rückgänge verzeichneten Spanien (-3,6 Prozent), Belgien (-1,8 Prozent) und die Slowakei (-1,4 Prozent).

Im Jahresvergleich - April 2017 zu April 2018 - gab es in der EU einen Anstieg um 0,9 Prozent und in der Eurozone ein Plus von 1,8 Prozent. Dabei konnte Polen mit +16,3 Prozent am stärksten punkten, vor Ungarn (+14,2 Prozent) und Slowenien (+12,4 Prozent). Rückgänge gab es in Schweden (-6,4 Prozent), Belgien (-4,6 Prozent), Spanien (-3,4 Prozent), Rumänien (-2,7 Prozent) und Großbritannien (-2,1 Prozent). Auch im Jahresvergleich lagen keine Daten von Österreich vor.