Bank Austria: Industrie wächst überdurchschnittlich - Tempo geringer

Wien (APA) - Österreichs Industrie wächst weiter überdurchschnittlich, das Tempo hat im Februar aber erneut etwas nachgelassen, geht aus dem jüngsten Einkaufsmanagerindex der UniCredit Bank Austria hervor. Mit einem Rückgang auf 59,2 Punkte zeige der Index weiterhin ein sehr starkes Industriewachstum an, so die Bank-Ökonomen. In Summe erwarten sie für 2018 ein kräftiges Produktionswachstum von 4,5 Prozent.

Die heimische Industrie entwickelt sich im Februar weiterhin sehr dynamisch, "alle Indikatoren deuten jedoch an, dass das Stimmungshoch, wie zu erwarten war, überschritten wurde, das Wachstum damit zwar hoch, aber nicht mehr weiter steigt" so Bank Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer am Montag in einer Presseaussendung.

Österreichs Industrie befinde sich damit im Gleichklang mit den wichtigsten Handelspartnern im Euroraum, die ebenfalls in den ersten zwei Monaten leichte Rückgänge von ihren Rekordwerten zu Jahresende 2017 hinnehmen mussten. Allen Einkaufsmanagerindizes sei gemeinsam, dass sie deutlich über der Wachstumsgrenze von 50,0 Punkten liegen.

Die stärksten Rückgänge verzeichnete das Exportauftragswachstum und in dessen Folge auch das Produktionswachstum, während es beim Beschäftigungsaufbau kaum zu einer Wachstumsverlangsamung kam.

"Weiterhin wächst der Auftragsbestand der österreichischen Industriebetriebe, wenn auch erkennbar weniger stark als in den drei Monaten davor", so Ökonom Walter Pudschedl. Seit mittlerweile zwei Jahren hinke der Ausbau der vorhandenen Kapazitäten hinter dem kräftigen Auftragswachstum hinterher, sodass die Nachfrage von den heimischen Betrieben nicht vollständig erfüllt werden könne. Auftragseingang und Auftragsbestand wuchsen im Februar.

Die Einkaufspreise der Industriebetriebe sind weiter stark steigend, auch die Verkaufspreise steigen nach wie vor, sodass sich die Ertragslage erneut etwas entspannt hat.

Das Expansionstempo bleibe somit weiterhin - auch historisch gesehen - sehr hoch. Auch der bisher sehr verlässliche Vorausindikator, nämlich das Verhältnis der Neuaufträge zu den Lagerbeständen, zeige weiter an, dass die Verkaufslager zu niedrig befüllt seien, um ohne deutliche Produktionssteigerungen die einlangenden Aufträge abarbeiten zu können.

Auch der Zukunftsindex, der die Produktionserwartungen in den kommenden zwölf Monaten angibt, verzeichnete laut den Ökonomen zwar gegenüber dem Vormonat ebenfalls einen leichten Rückgang, mit 66 Punkten werden die Geschäftsaussichten aber weiterhin äußerst positiv eingeschätzt.