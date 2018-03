Wien/Gliwice (APA) - Der Wiener Immobilienentwickler 6B47 Real Estate Investors AG errichtet in Polen ein 20.000 Quadratmeter großes Outlet-Center für 120 Geschäfte mit 950 Parkplätzen. Die Eröffnung sei für das erste Quartal 2019 geplant, teilte 6B47 am Montag mit. Entstehen soll das Outlet-Center "Silesia" an einem Autobahn-Verkehrsknotenpunkt bei Gliwice (Gleiwitz) in Schlesien.