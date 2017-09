B&C Industrieholding - Christoph Kollatz wird neuer Chef

Köln (APA/Reuters) - Der für seine Dieselmotoren bekannte Traditionskonzern Deutz will in den kommenden Jahren sein Wachstum mit Elektro- und Hybridantrieben vorantreiben. "Wir wollen zukünftig nicht mehr nur als reine Dieselfirma operieren", sagte Vorstandschef Frank Hiller am Donnerstag in einem Reuters-Interview.