Autozulieferer ZF investiert 160 Mio. Euro in Betrieb in Serbien

Belgrad (APA) - Der deutsche Autozulieferer ZF will 160 Mio. Euro in einen Betrieb in Serbien investieren, in dem künftig 1.000 Mitarbeiter bei der Herstellung von elektrischen und hybriden Antrieben beschäftigt werden sollen.

Es werde sich um eine der größten Produktionsinvestition in Serbien handeln, erklärte Präsident Aleksandar Vucic laut der Presseagentur Beta bei der heutigen Grundsteinlegung in Pancevo, östlich von Belgrad.

In der ersten Bauphase soll bis 2021 eine Produktionsanlage auf 25.000 Quadratmetern mit 540 Arbeitsplätzen fertiggestellt werden, ein Jahr später soll eine ebenso große Produktionsanlage fertig sein, berichtete die Presseagentur.

ZF ist ein weltweit führender Technologiekonzern in der Antriebs- und Fahrwerktechnik sowie der aktiven und passiven Sicherheitstechnik. Er ist mit 146.000 Mitarbeitern an rund 230 Standorten in nahezu 40 Ländern vertreten. Im Jahr 2017 hat ZF einen Umsatz von 36,4 Mrd. Euro erzielt. ZF zählt zu den weltweit größten Automobilzulieferern.