Autoleasingfirma Leaseplan strebt an Amsterdamer Börse

Wien (APA) - Dass Autohändler in Österreich in Verkaufsprospekten entgegen der Empfehlung der EU-Kommission erst ab September 2019 realistischere Abgas- und Verbrauchswerte angeben müssen, kritisiert die Liste Pilz scharf. "Die Umweltministerin geht vor der Autolobby in die Knie", sagte Klubobmann Bruno Rossmann am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.