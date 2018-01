Autobauer Hyundai plant Milliardeninvestition in neue Technologien

Seoul (APA/Reuters) - Der mit schwächelnden Verkaufszahlen kämpfende südkoreanische Autobauer Hyundai will Regierungsangaben zufolge umgerechnet 17,6 Mrd. Euro in neue Technologien investieren. Das Geld solle in den nächsten fünf Jahren in Elektro-Autos, selbstfahrende Fahrzeuge und Künstliche Intelligenz fließen, teilte das Finanzministerium am Mittwoch nach einem Konzernbesuch von Ressortchef Kim Dong Yeon mit.

Auch in Wasserstoffenergietechnik und Batterien solle investiert werden. Zudem würden Start-ups mitfinanziert. Zugleich strebe Hyundai an, in den nächsten fünf Jahren rund 45.000 Mitarbeiter einzustellen. Hyundai bestätigte die Einstellungspläne, äußerte sich aber nicht zu den Investitionen.

Hyundai und die Konzerntochter Kia haben 2017 einen kräftigen Absatzrückgang hinnehmen müssen. Der weltweit fünftgrößte Autobauer konnte auf dem wichtigen US-Markt nicht punkten, weil dort vor allem Geländewagen (SUV) gefragt sind. Zudem machten Hyundai und Kia politische Spannungen zwischen Südkorea und China zu schaffen.

Angesichts von Abgasskandalen und staatlich verordneter Quoten stecken Autobauer weltweit Milliarden in den Ausbau der Elektromobilität. Einer Reuters-Analyse zufolge wurden in den USA bisher entsprechende Investitionen über mindestens 19 Mrd. Dollar (15,54 Mrd. Euro) angekündigt. In China sind es 21 Milliarden und in Deutschland sogar 52 Mrd. Dollar. Ein Großteil der in Deutschland sowie den USA geplanten Investments ist den Autokonzernen zufolge für China vorgesehen, wo die Regierung Quoten für Elektroautos verordnet hat.