Auto-Experte Dudenhöffer hält Diesel-Kontrollen für nicht praktikabel

Saarbrücken (APA/AFP) - Der Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer hält die im Diesel-Plan der deutschen Großen Koalition verankerten Kontrollen zur Einhaltung der Schadstoffwerte für nicht praktikabel. "Dazu müssten alle Fahrzeuge in den Städten permanent gescannt werden", sagte Dudenhöffer der "Saarbrücker Zeitung" (Donnerstagsausgabe). "Daraus erwachsen vermutlich datenrechtliche Probleme."

Der aktuelle Kompromiss sieht vor, dass Behörden anhand des Kennzeichens über die Zulassungsdaten prüfen sollen, ob Diesel-Pkw entsprechend sauber sind, um auch in Fahrverbotszonen fahren zu können.

Dazu seien auch Scan-Anlagen erforderlich, sagte Dudenhöffer. In dem Konzept werde dazu aber nichts gesagt. "Ich vermute, dass man bei der Kontrolle die Hürden bewusst niedrig gelegt hat, um Diesel-Fahrer nicht restlos zu verärgern", sagte der Branchenexperte der "Saarbrücker Zeitung".

Der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) hatten am Dienstag die Eckpunkte des "Konzepts für saubere Luft und die Sicherung der individuellen Mobilität" in deutschen Städten vorgestellt, auf das sich die Koalition zuvor geeinigt hatte. Damit sollen Fahrverbote in besonders luftverschmutzten Städten verhindert werden.