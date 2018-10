Auslandsgeschäft verhalf BNP Paribas zu mehr Quartalsüberschuss

Paris (APA/Reuters) - Die französische Großbank BNP Paribas hat dank Zuwächsen im Auslandsgeschäft ihren Gewinn im dritten Quartal gesteigert. Der Überschuss kletterte um vier Prozent auf 2,12 Mrd. Euro, wie die größte börsennotierte französische Bank am Dienstag mitteilte.

Die Erträge gingen jedoch wegen der niedrigen Zinsen in der Eurozone und eines schwächelnden Investmentbankings um 0,4 Prozent auf 10,35 Mrd. Euro zurück. In der Unternehmens- und Investmentbank fielen die Einnahmen wegen der Unsicherheit an den Finanzmärkten erneut. Im Privatkundengeschäft in Frankreich, Belgien und Italien leidet das Institut weiterhin unter den niedrigen Zinsen.

Die Sparte internationale Finanzdienstleistungen (IFS), in der die Bank unter anderem das Geschäft mit der Konsumentenfinanzierung in den USA und das Privatkundengeschäft in Schwellenländern gebündelt hat, konnte dagegen zulegen. Allerdings verlangsamte sich das Wachstum - hauptsächlich wegen der Abwertung der türkischen Lira.