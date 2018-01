Ausgaben für IT steigen weltweit auf 3,7 Billionen Dollar

Berlin (APA/Reuters) - Deutschland hat dem Ifo-Institut zufolge im vergangenen Jahr erneut den weltweit größten Überschuss in der Leistungsbilanz erzielt. Mit umgerechnet 287 Mrd. Dollar (234 Mrd. Euro) sei er mehr als doppelt so groß ausgefallen wie der von Exportweltmeister China mit 135 Mrd. Dollar, ergaben der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorliegende Berechnungen der Münchner Forscher.