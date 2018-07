Auch an Spaniens Flughäfen drohen Anfang August Streiks

Madrid (APA/Reuters) - Auch an Spaniens Flughäfen müssen die Urlauber mitten in der Ferienzeit mit Streiks rechnen. Die größte Gewerkschaft des Landes rief am Freitag mehr als 60.000 Gepäckabfertiger und andere Airport-Mitarbeiter an allen spanischen Flughäfen dazu auf, Anfang August ihre Arbeit niederzulegen.

Zur Begründung verwies sie darauf, dass Verhandlungen mit den Arbeitgebern über Bezahlung, Pausen und Überstunden nach mehr als zwei Jahren keine Einigung gebracht hätten. Die Gewerkschaft forderte die Schlichterstelle Sima auf, sich in die Gespräche einzuschalten, um einen Streik doch noch zu verhindern.