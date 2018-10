AT&S im 1. Halbjahr mit Gewinnsprung von 15,4 Mio. auf 55,4 Mio. Euro

München (APA/dpa) - Die Entscheidung über den Standort für den von Siemens geplanten Innovationscampus soll am 31. Oktober bekanntgegeben werden. Im Roten Rathaus in Berlin sei eine Pressekonferenz mit Siemens-Vorstandsmitglied Cedrik Neike und dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) geplant, teilte ein Siemens-Sprecher am Dienstag mit. Auch Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser werde anwesend sein.