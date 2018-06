Artur Schreiber neuer Chef von Mjam und Foodora in Österreich

Wien (APA/dpa-AFX) - Die OPEC will informierten Kreisen zufolge über eine spürbare Förderanhebung diskutieren, wenn sich die Spitzen des Kartells an diesem Freitag in Wien treffen. Es soll um eine Anhebung der Tagesförderung von 300.000 bis 600.000 Barrel gehen, berichtet Bloomberg am Montag mit Bezug auf Personen, die mit den Gesprächen vertraut seien. Es handle sich um einen Kompromissvorschlag.