Argentiniens Notenbank-Chef tritt nach nur drei Monaten zurück

Buenos Aires (APA/dpa-AFX/AFP) - Mitten in der schweren Wirtschafts- und Währungskrise in Argentinien ist Notenbankchef Luis Caputo nach nur drei Monaten im Amt zurückgetreten. Der Ökonom gebe den Posten aus "persönlichen Gründen" ab, hieß es in einer am Dienstag verbreiteten Erklärung.

Er hoffe, dass die neue Vereinbarung mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) Vertrauen in das Land wieder herstelle. Caputo war vor seiner Zeit als Notenbankchef Finanzminister gewesen.

Als Zentralbankchef war er einer der wichtigsten Figuren in der derzeitigen Währungskrise des Landes.