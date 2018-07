Arbeitszeit: Kurz sieht keine Notwendigkeit für weitere Verhandlungen

Wien/Brüssel (APA) - Die Europäische Kommission will nach Ansicht Ungarns die osteuropäischen Länder aus politischen Gründen "bestrafen", indem sie Kürzungen beim nächsten EU-Finanzrahmen 2021-2027 vorgeschlagen hat, die diese Staaten besonders betreffen. Das behauptete der ungarische Regierungssprecher Zoltan Kovacs am Montag vor Journalisten in Wien.