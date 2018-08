Arbeitszeit - AK: Firma will Überstunden erst ab 13. Stunde zahlen

Bregenz/Hohenems (APA) - Die Vorarlberger Immobilienentwicklungsgesellschaft Lacha & Partner GmH mit Sitz in Hohenems ist insolvent. Über das Vermögen des Unternehmens wurde am Freitag das Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch eröffnet, informierte der Kreditschutzverband von 1870 in einer Aussendung. Die Passiva belaufen sich laut Schuldnerangaben auf 1,34 Mio. Euro, dem gegenüber stünden Aktiva von 65.000 Euro.