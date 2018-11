Arbeitslosigkeit in Frankreich stagniert

Paris (APA/Reuters) - Die Arbeitslosigkeit in Frankreich ist im dritten Quartal trotz steigender Beschäftigung nicht gesunken. Die Quote verharrte bei 9,1 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Dienstag mitteilte. Für das Jahresende sagt es einen Rückgang auf 8,9 Prozent voraus, da die Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte an Schwung gewinne.

Trotz der stagnierenden Arbeitslosigkeit seien aber Tausende neuer Jobs geschaffen worden, betonten die Statistiker. Die Beschäftigungsquote liege derzeit mit 65,9 Prozent so hoch wie seit den achtziger Jahren nicht mehr. Präsident Emmanuel Macron hat die Regulierung des Arbeitsmarktes gelockert. Unternehmen können so Mitarbeiter leichter heuern und feuern.