ANA nimmt tägliche Flugverbindung Tokio-Wien auf

Charlotte (North Carolina) (APA/Reuters) - Die Bank of America hat im Sommer wie die heimische Konkurrenz von der US-Steuerreform, steigenden Zinsen und der guten Konjunktur in den Vereinigten Staaten profitiert. Unter dem Strich kletterte der Gewinn im dritten Quartal auf 7,2 Mrd. Dollar (6,2 Mrd. Euro), wie die zweitgrößte Bank der USA am Montag mitteilte.