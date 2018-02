Ammer und Göschl neue Chefs bei Energieanbieter switch

Wien (APA) - Einen Wechsel an der Spitze gibt es beim Energieanbieter switch, einer Tochter der EnergieAllianz (EVN, Wien Energie, Energie Burgenland). Christian Ammer (45) und Erwin Göschl (56) wurden per 1. Februar zu den Geschäftsführern bestellt, teilte die EnergieAllianz Austria (EAA) am Donnerstag mit.

Ammer war seit 1999 in unterschiedlichen Positionen in der Wien Energie tätig, unter anderem als Leiter der Unternehmenskommunikation. Göschl war seit 1990 in verschiedenen Positionen bei der EVN und seit 2001 bei der EAA Prokurist und Abteilungsleiter Finanzen. Im Jahr 2010 wurde Göschl zusätzlich zum Prokuristen bei switch bestellt. Ammer und Göschl folgen Christoph Schmidt nach, der als Experte ins Bundeskanzleramt wechselt.