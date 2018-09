Altmaier rechnet mit rund zwei Prozent Wirtschaftswachstum 2018

Berlin (APA/Reuters) - Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier rechnet für 2018 mit rund zwei Prozent Wirtschaftswachstum in Deutschland. Diese Prognose äußerte Altmaier am Montag in Berlin. Es könnten auch 0,1 Prozentpunkte mehr oder weniger werden.

"Wir können auch genauso gut drei Prozent Wachstum haben", ergänzte er. Diese Rate werde unter anderem deswegen nicht erreicht, weil die Firmen nicht genügend investierten und über nicht genügend Fachkräfte verfügten, um ihre Produktion auszubauen.