Wien (APA) - Ein Korb mit 131 identen Drogerieprodukten kostet in Wien um 39 Prozent mehr als in München, hat die Arbeiterkammer erhoben. Sie durchstöberte dafür im Oktober 15 Super- und Drogeriemärkte in den beiden Städten.

In Wien kostete der Warenkorb demnach 618,38 Euro, in München 445,29 Euro. Nur sieben der 131 Produkte seien in Wien billiger gewesen, alle anderen teurer.