Airbus legt Investitionen in Rüstungssparte auf Eis

Wien (APA) - Die Stadt Wien hat am Donnerstag ihre Ausbaupläne zur E-Mobilität vorgestellt: Bis 2020 soll es 1.000 Ladesäulen für Elektroautos geben. In einem ersten Schritt werden bis 2018 in jedem Bezirk fünf Säulen errichtet, kündigten Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) und Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ) bei einer Pressekonferenz an, bei der sie die erste neue Station im Alsergrund präsentierten.