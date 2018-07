Airbus-Chef: Handelskonflikte machen uns Sorgen

Montreal/Toulouse (APA/Reuters) - Airbus-Chef Tom Enders ist angesichts der US-Handelskonflikte mit anderen Ländern besorgt. "Natürlich machen wir uns Sorgen, wenn das eskaliert", sagte Enders am Mittwoch (Ortszeit) beim Besuch einer Flugzeugfabrik in der Nähe von Montreal. "Wenn es Vergeltungsmaßnahmen gibt ... könnte das Auswirkungen auf den Flugverkehr haben. Wir hoffen sehr, dass dies nicht der Fall sein wird."

Er fügte hinzu, dass es "sehr ermutigend ist zu sehen, dass immer mehr amerikanische Unternehmen gegen die Handelspolitik des Weißen Hauses sprechen. Ich glaube, das wird sich auswirken".

US-Präsident Donald Trump hat auf die Importe von Stahl und Aluminium aus Europa, Kanada und anderen Ländern höhere Zölle durchgesetzt, was zu Vergeltungsmaßnahmen geführt hat. Die Welthandelsorganisation warnt, dass neue Handelsschranken die Erholung der Weltwirtschaft gefährden könnten.

Enders sagte zudem, dass er nach der Übernahme des CSeries-Programmes von Bombardier schon bald mit Ergebnissen rechne. "Ich bin überzeugt, dass wir bereits in den nächsten Wochen erste Resultate sehen werden", sagte er. Diese könnten bereits auf der am 16. Juli beginnenden Luftfahrtmesse Farnborough Air Show zu sehen sein. Airbus hatte die Mehrheit an den CSeries-Passagierflugzeugen im vergangenen Jahr vom kanadischen Flugzeugbauer Bombardier gekauft. Die Maschinen haben zwischen 110 und 130 Sitzplätze und sind damit kleiner als die meisten Airbus-Flugzeuge.